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Враг сконцентрировал штурмы позиций ВСУ на трех направлениях, - Генштаб

Фото: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

С начала суток 1 ноября на фронте произошло 126 боевых столкновений. Российские захватчики больше всего давили на двух направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 3 ракетных ударов (5 ракет), 52 авиационных ударов (в частности, задействовал 73 КАБ) и 400 ударов дронами-камикадзе. Также агрессор 2926 раз обстрелял позиции наших войск.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Волчанска. Враг активно применял авиацию и нанес пять авиаударов, сбросив 11 КАБов в районах населенных пунктов Дергачи, Резниково, Гоптовка и Ольховатка, также выпустил четыре НАРа в районе Бочкового.

На Купянском направлении противник пять раз атаковал укрепления Сил обороны. В настоящее время четыре боестолкновения в районах Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово завершились, еще одна атака продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 14 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Все атаки противника отбиты.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед возле Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня три раза штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация у Торецка, Константиновки и Петровки. Продолжаются боевые действия в одной локации.

На Покровском направлении в течение дня враг в целом совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Сухой Балки, Сухого Яра, Миролюбовки, Николаевки, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Селидово. Семь боестолкновений на направлении еще продолжаются. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Миролюбовка, Александрополь, Старая Николаевка.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 115 и ранили 192 оккупанта. Уничтожено две боевых бронированных машины, один танк, один автомобиль и один багги.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 48 боестолкновений. Атаки противника отражались нашими воинами в районах Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Оккупанты сбрасывали КАБы возле Курахово и Дальнего.

На Времовском направлении враг дважды пытался прорваться к Трудовому, но этому помешали наши мужественные защитники.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Воздушные атаки

Вечером в пятницу, 1 ноября, российские террористы ударили по зданию Нацполиции в центре Харькова. В результате атаки один полицейский погиб, еще 26 получили ранения.

В Сумах российский дрон попал в девятиэтажку. Ранены пять человек.

Тем временем в Пентагоне заявили, что Украине хватит военных для полгода-год войны.

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