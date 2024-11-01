NYT: в Пентагоне считают, что Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как пишет издание, американские чиновники наблюдают, что Украина резко сократила преимущество России в использовании артиллерии. При этом украинские защитники используют ударные дроны, чтобы уничтожить российскую бронетехнику. Но в то же время, по их мнению, у Украины есть проблема в виде нехватки солдат.

Один из чиновников рассказал NYT, что, по оценкам Пентагона, количества солдат, которое есть у Украины, достаточно, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. После этого, по его словам, будет острая нехватка военных.

Неназванные представители Пентагона отметили, что Украина направила некоторые из своих недавно созданных бригад, чтобы поддержать наступление в Курской области. Их могли бы использовать для усиления защиты восточной и южной Украины или создания резервов для ожидаемого контрнаступления в 2025 году.

NYT пишет, что Украина якобы потеряла на войне 57 тысяч солдат. И хоть "потери РФ в два раза выше", это значительное число для гораздо меньшей страны.

Как отмечают американские чиновники, Россия несет огромные потери и некоторые участки фронта превратились в мясорубку для российских солдат. Поэтому Москва и решилась на отчаянный шаг - задействовать в войне северокорейских солдат.

При этом чиновники США полагают, что если поддержка Украины со стороны США сохранится до следующего лета, у Киева может появиться возможность воспользоваться слабостями РФ и ожидаемой нехваткой солдат и танков.