Игнат об угрозе ракетных ударов из Беларуси: нужно всегда быть готовыми к атакам

Угроза ракетных ударов из Белоруссии сохраняется, как это было с начала полномасштабной войны. Поэтому нужно всегда быть готовым к атакам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Российские Миг-31 находятся там (в Беларуси - ред.) практически на постоянной основе. Лишь на непродолжительный промежуток времени они перелетали на территорию России, возможно по техническим причинам. Сейчас они ежедневно взлетают в небо и это является причиной недавних масштабных воздушных тревог в Украине", - объясняет Игнат.

Также он напомнил, что МиГ-31 - потенциальные носители ракет "Кинжал", которые россияне применяют для впечатления стратегических объектов в Украине.

"Мы всегда готовимся к новым российским атакам с воздуха. После каждого масштабного обстрела выполняются определенные меры для того, чтобы наши силы и средства противовоздушной обороны еще лучше сработали в будущем", - отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что авиация имеет возможность быстро перемещаться.

"Это не подразделение, которому нужны недели или месяцы на передислокацию. Авиация взлетела и через час она же в другом месте. Поэтому надо понимать, что авиационное присутствие россиян на территории Беларуси было всегда с начала полномасштабного вторжения", - обращает внимание Игнат.

По его словам, учения не влияют на перемещение авиации, поскольку РФ может это сделать в любой момент, переместив ее на один из 40 аэродромов, которые она использует для атак против Украины.

"Поэтому нужно быть готовыми всегда к возможным атакам. Потому что стратегическая авиация - это самый мобильный вид, который можно применять", - добавил Игнат.

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за поднятия российской авиации в Беларуси.

Добавим, недавно в Беларуси объявили о так называемом завершении совместной летно-тактической учебы с российскими военными, но в Генштабе предупредили, несмотря на заявления врага, опасность для Украины все равно остается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.