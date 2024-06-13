RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг проявляет активность на трех направлениях. Генштаб описал ситуацию на фронте

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 13 июня, на линии фронта зафиксировано 41 боестолкновение. Враг не оставляет попыток продавить оборону на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сейчас враг наибольшую активность проявляет на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях. 

Ситуация на направлениях 

На Купянском направлении россияне пытаются навязать инициативу вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Сейчас продолжаются три боестолкновения. 

На Лиманском направлении продолжается бой неподалеку Грековки

На Краматорском направлении враг уже семь раз атаковал. Отбито пять штурмовых действий противника. Сейчас продолжаются боестолкновения вблизи Нового и Андреевки.

На Покровском направлении враг не оставляет намерения продавить нашу оборону. Бои продолжаются в районах Новоалександровки, Калинового и Новоселовки Первой. В настоящее время наши защитники отбили здесь шесть вражеских атак, еще две - продолжаются. 

На Кураховском направлении горячо. Отражены четыре штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжаются вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Крынок. 

"На остальных направлениях обстановка без особых изменений", - добавляет Генштаб. 

Ситуация на фронте 

Как рассказывали аналитики Института изучения войны (ISW), враг все чаще использует новобранцев из Сербии, Кубы и африканских стран для войны против Украины. 

Также, согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 980 единиц личного состава России. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине