Враг проявляет активность на трех направлениях. Генштаб описал ситуацию на фронте

Сейчас враг наибольшую активность проявляет на Кураховском, Покровском и Краматорском направлениях.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении россияне пытаются навязать инициативу вблизи Синьковки, Петропавловки, Стельмаховки и Берестового. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Лиманском направлении продолжается бой неподалеку Грековки

На Краматорском направлении враг уже семь раз атаковал. Отбито пять штурмовых действий противника. Сейчас продолжаются боестолкновения вблизи Нового и Андреевки.

На Покровском направлении враг не оставляет намерения продавить нашу оборону. Бои продолжаются в районах Новоалександровки, Калинового и Новоселовки Первой. В настоящее время наши защитники отбили здесь шесть вражеских атак, еще две - продолжаются.

На Кураховском направлении горячо. Отражены четыре штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений продолжаются вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки.

На Приднепровском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны вблизи Крынок.

"На остальных направлениях обстановка без особых изменений", - добавляет Генштаб.

Ситуация на фронте

Как рассказывали аналитики Института изучения войны (ISW), враг все чаще использует новобранцев из Сербии, Кубы и африканских стран для войны против Украины.

Также, согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 980 единиц личного состава России.