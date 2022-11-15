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Враг не продвигается: в ноябре ВСУ освободили около 200 населенных пунктов на юге

Новина українською →
Украина, Вторник 15 ноября 2022 20:33
Враг не продвигается: в ноябре ВСУ освободили около 200 населенных пунктов на юге Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Татьяна Степанова

Наступление Вооруженных сил Украины продолжается по нескольким направлениям. С начала ноября украинские защитники на юге освободили около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Украины Анны Маляр в телемарафоне.

"Сейчас силы обороны продвигаются по нескольким направлениям постепенно. Это можно говорить по Харьковской области, Луганской и югу. За ноябрь на юге освобождены около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов", - сообщила Маляр.

В то же время она подчеркнула, что продвинувшийся вглубь территорий враг продолжает наносить удары по освобожденным населенным пунктам.

Самые ожесточенные бои, по словам Маляр, продолжаются в Донецкой области, где ежедневно происходит по несколько десятков атак врага.

"В то же время, украинские ВСУ очень уверенно обороняют границы. То есть враг не продвигается ни на один сантиметр. Да, там ожесточенные страшные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается", - сообщила Маляр.

Она также отметила, что благодаря тому, что на востоке ВСУ удается удерживать большое количество врага, это, в свою очередь, позволяет украинским военным отрабатывать юг.

На севере активных боевых действий нет, в то же время наблюдается движение российской техники и личного состава на территории Белоруссии. Маляр заверила, что Украина готова к развитию событий на севере.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что США располагают разведывательными данными о том, что Россия могла медлить с объявлением о выходе из Херсона во избежание политической победы администрации Джо Байдена на промежуточных выборах .

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