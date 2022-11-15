Россия отложила объявление об отступлении с Херсона до окончания промежуточных выборов в США, - CNN

США располагают разведывательными данными о том, что Россия могла медлить с объявлением о выходе из Херсона для избежания политической победы администрации Джо Байдена на промежуточных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представитель разведки отметил, что высокопоставленные российские чиновники рассматривали промежуточные выборы США как один из факторов при обсуждении объявления о выходе. Еще один человек, знакомый с данными разведки, сообщил, что ожидание выборов в США было "заранее спланированным условием" выхода России из Херсона.

Однако выборы являлись далеко не единственным фактором для отступления России. Военные аналитики считают, что у РФ было немного других оперативных вариантов, и она готовилась отойти неделями.

CNN пишет, что хотя данные разведки не являются официальной оценкой намерений России, они являются признаком того, что страна-агрессор продолжает сохранять интерес к влиянию на политический ландшафт США. При этом источники отмечают, что Россия, возможно, неправильно рассчитала влияние объявления о выходе из Херсона на выборы.

"Я сомневаюсь, что американцы действительно заметили бы это", - сказал другой источник, знакомый с западной разведкой.

Отметим, что ранее Байден намекнул, что США считают, что момент объявления России был чем-то большим, чем простой случайностью.

"Я считаю интересным, что они ждали после выборов, чтобы объявить такое решение, о котором мы знали в течение некоторого времени, и это свидетельствует о том, что у них есть реальные проблемы - российские военные", - сказал он.

Разведывательные данные также свидетельствуют о том, что Россия делает ставку на то, что США под руководством республиканцев будут оказывать Украине меньшую поддержку.

По данным частных исследователей, российские оперативники также использовали ультраправые медиаплатформы, чтобы очернить кандидатов от Демократической партии в нескольких штатах.

Тем не менее, многочисленные официальные лица США и Конгресса говорят, что если Россия решила приурочить свой официальный выход из Херсона к промежуточным выборам США, она, вероятно, переоценила важность отдельных боевых действий в Украине для американцев. По словам источников, это свидетельствует о недостаточной продуманности российских информационных операций.