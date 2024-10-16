Враг пытается сломать оборону ВСУ на Донбассе, - Генштаб

С начала суток 16 октября на фронте произошло 112 боевых столкновений. Враг активно давит на Купянском, Лиманском и Кураховском направлении в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 49 авиационных ударов - сбросил 50 КАБов, задействовал для ударов 655 дронов-камикадзе и совершил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
На Харьковском направлении оккупанты в течение этих суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отбили все штурмовые действия врага.
По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 65 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены 16 БпЛА, четыре единицы специальной техники и автомобиль. Кроме того, значительно повреждены две боевые бронированные машины, пять автомобилей и единица специальной техники врага.
На Купянском направлении сегодня зафиксированы 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.
На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали Силы обороны. Враг пытался продвинуться в районах населенных пунктов Грековки, Невского, Тернов и Торского. Нашим защитникам удалось отбить 13 атак противника, бои продолжаются.
На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Активность оккупанты проявляли в районе Ступочек. Все попытки противника потеснить наших воинов оказались тщетными.
В течение дня, захватчики один раз атаковали позиции украинских воинов около Торецка. Атака отбита, противник успеха не имел.
На Покровском направлении с начала суток бои шли в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Отбиты девять наступательных и штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и позиций.
Сегодняшние потери врага предварительно составляют 155 ликвидированных и раненых оккупантов. Также украинские военнослужащие уничтожили танк, миномет, два мотоцикла и единицу автомобильной техники. Кроме того, БМП и два миномета были значительно повреждены.
На Кураховском направлении в настоящее время насчитывается 46 атак оккупантов. Захватчики сохраняют наибольшую активность вблизи Цукурино, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного. Двадцать шесть вражеских штурмов отражено Силами обороны, в настоящее время бои не утихают.
На Времовском направлении наши войска отражали три атаки врага в направлении Богоявленки, Новоукраинки и у Золотой Нивы.
На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении подразделения наших войск успешно отбили шесть штурмовых действий войск агрессора на наши позиции.
Напомним, 16 октября около 20:00 в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак ударных беспилотников.
Около 22:00 в Киеве объявили тревогу из-за угрозы ударов баллистическим вооружением.
Накануне ночью россияне выпустили в направлении Украины рекордное количество ударных беспилотников - более 130 единиц.
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