"Враг усиливает обстрелы": блиц с и.о. мэра о ситуации в Ровно и готовности к зиме

- Как изменилась ситуация с безопасностью после последних атак на Ровно и готов ли город к новым ударам?

– Ситуация с безопасностью с каждым днем ухудшается, потому что идут постоянные тревоги, обстрелы и днем и ночью. К сожалению, есть попадание и в жилищную инфраструктуру.

Мы обеспечиваем безопасность: ГСЧС работают, все спецслужбы тоже. Наш департамент помогает убирать на местах обстрелов строительный мусор, обломки. Департамент соцзащиты подключается, когда нужно сделать выплаты пострадавшим. Так стараемся помогать нашему населению.

– Сделали ли уже первые подсчеты, сколько нужно средств на восстановление поврежденного имущества?

– Еще нет. Сейчас все фиксируем в наших протоколах и собираем комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), где все это заслушиваем. Затем наши департаменты представляют все документы с данными о средствах, которые расходуются.

Читайте также: Россия атаковала Ровно, часть района осталась без света

Речь идет, например, о выплате на оконные блоки или материальной помощи пострадавшим. После этого нам будут отчитываться на комиссии, и мы уже тогда будем понимать, какая сумма ущерба.

– 13 октября российский беспилотник разрушил корпус одного из университетов Ровно. Планирует ли город предложить вузу новое помещение?

– Вместе с военной администрацией мы пытаемся найти альтернативу. Думаю, что сможем поспособствовать тому, чтобы заведение возобновило работу и молодежь продолжила профильное обучение. Пока студенты перешли на дистанционный формат.

– Другие образовательные учреждения тоже на онлайне?

– Поскольку в регионе идут обстрелы, мы провели опрос среди родителей учеников лицеев и гимназий громады. Большинство сказали, что хотят перевести заведения на дистанционное обучение, однако некоторые заведения остались на дневной форме. То есть обучение происходит по смешанной системе.

Садочки работают в штатном режиме. Профучилищам, а также заведениям внешкольного образования выдали рекомендацию перейти на дистанционное обучение.

– Если интенсивные обстрелы будут и после 16 октября онлайн формат продолжат?

– Такое решение будем принимать вместе с родителями. Безопасность – это номер один. Хотя наши заведения обеспечены полностью укрытиями, во время тревоги участники образовательного процесса могут переходить туда.

– А как насчет работы бизнеса во время тревоги?

– Бизнес в своей работе должен руководствоваться постановлением Кабмина 1092 и по изменениям по постановлению 1128 (при желтом уровне угрозы бизнес может работать, если имеет укрытие или безопасное пространство, отвечающее требованиям, при красном – работу останавливают, – Ред.).

– Как город помогает пострадавшим, у которых повреждено жилье в результате обстрелов?

– У нас есть горячая линия города 1553 года. Люди могут обратиться туда, чтобы рассказать о своей ситуации. На место выезжает комиссия, полностью осматривает дом или другие помещения, куда попали обломки после обстрела и фиксирует все повреждения: битые окна, двери или любое другое имущество. Тогда составляют акт.

Также предлагаем альтернативы – если люди не могут проживать в поврежденной квартире, предоставляем возможность переехать в общежитие или другое жилье. Включая и то, что предоставляют наши благотворители бесплатно на период, пока мы отремонтируем поврежденное имущество.

– То есть средства на это предусмотрены в местном бюджете?

– Да. Мы заботимся о каждой семье. Особенно, если это касается детей, людей почтенного возраста или лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

– Планируете ли разворачивать "пункты несокрушимости" в случае ухудшения ситуации?

– Если будет такая необходимость, обязательно развернем их по микрорайонам. В такой ситуации сразу же будем оперативно прорабатывать все вызовы.

На это существует определенный план. У нас есть 12 "пунктов несокрушимости", 23 пункта обогрева. Еще есть "городок несокрушимости", который мы устанавливали в 2022-м. Но это на случай, если у нас будет критическая ситуация.

– В Киеве в последние дни есть проблема с оперативностью объявления тревоги – иногда могут идти взрывы, а тогда уже сигнал опасности. В Ровно тоже да?

– У нас такого нет. Мы фиксируем все и сразу даем оповещение населению. Каждый раз напоминаем людям карты укрытий, куда нужно прийти.

Сейчас планируем поставить мобильные укрытия на некоторых остановках общественного транспорта. Так как ситуация нестабильна, враг увеличивает численность обстрелов, и мы должны обезопасить наше население.

– Какие слабые места в защите города проявили последние атаки: хватает вам ГСЧС-ников, медиков?

– Все работают оперативно: выезжают на места атак и служба безопасности, и ГСЧС, и полиция. С пострадавшими занимаются психологи. То есть, все работает как часы.

– Изменят ли продолжительность комендантского часа в городе?

– Пока нет в этом нужды. В случае необходимости, военная администрация с Советом обороны обсудят это и примут соответствующие решения.

– Украинцев предупреждают о тяжелой зиме, насколько Ровно готово к ней?

– Не можем спрогнозировать, какой будет ситуация дальше. Враг бьет по критической инфраструктуре. Будем каждый случай прорабатывать по отдельности, соответственно реагировать, чтобы стабилизировать ситуацию, насколько это возможно. Информацию о готовности города к масштабным обесточениям из соображений безопасности мы держим закрытой.

Призываем горожан не игнорировать воздушную тревогу, проходить в укрытие и стараться уберечь свои семьи и близких.