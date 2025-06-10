Враг усилил давление на восточном фронте: Генштаб рассказал, где продолжаются бои

Потери России на войне в Украине

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, девять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два самолета, 293 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 107 единиц автомобильной и единицу специальной техники, а также тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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