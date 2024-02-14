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Враг усилил интенсивность ударов по прифронтовым энергообъектам, - эксперт

Среда 14 февраля 2024 16:06
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Враг усилил интенсивность ударов по прифронтовым энергообъектам, - эксперт Фото: враг усилил интенсивность ударов по прифронтовым энергообъектам (Getty Omages)
Автор: Юлия Бойко

Оккупанты выбрали новую тактику обстрела энергосистемы и на днях они обстреляли одну из прифронтовых теплоэлектростанций, а также ударили по угольной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Враг избрал новую тактику разрушения украинской инфраструктуры. Поняв, что у него недостаточно возможностей разрушить энергетическую систему в целом, рашисты усилили интенсивность точечных дроновых атак на прифронтовые объекты энергетики", - написал он.

В частности, вчера после обстрелов врага остановила свою работу одна из прифронтовых ТЭС, критически важная для жизнеобеспечения региона. Также были нанесены удары по энергоинфраструктуре, что обеспечивает значительную часть угледобычи.

Кроме того, недавно дроновой атакой были повреждены энергетические объекты Приднепровья, что привело к временному обесточиванию города Днепр.

"Ответом на эти акты терроризма должны стать удары возмездия и усиление антидроновых элементов ПВО в прифронтовой зоне", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема Украины постоянно подвергается обстрелам, поэтому нужно быть благодарны Силам Противовоздушной обороны, которые сбивают большинство ракет и дронов.

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