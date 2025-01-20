Враг более 70 раз атаковал на Покровском направлении. Генштаб описал ситуацию на фронте

По данным Генштаба, противник нанес три ракетных и 46 авиационных ударов с применением пяти ракет и 71 КАБ, 1065 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 4 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник восемь раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь неподалеку Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Копанок, Невского, Тернов и в направлении Заречного. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского, украинские воины атаку отбили.

На Краматорском направлении Силы обороны отражали девять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр и в направлении Ступочек. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Щербиновка и Озаряновка 13 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 72 штурмовых и наступательных действия.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Елизаветовка, Мирноград, Котлино, Надиевка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное. Шестьдесят пять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще семь боестолкновений продолжаются.

За сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 337 человек, из них 143 - безвозвратно. Уничтожено 13 автомобилей, три средства спутниковой связи и 17 БПЛА. Кроме того, повреждены боевая бронированная машина и автомобиль оккупантов.

На Новопавловском направлении остановлено семь штурмовых действий противника, захватчик пытался идти на позиции украинских подразделений в районе Константинополя, Разлива, Большой Новоселки и в направлении Привольного.

Наши воины четыре раза отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Одиннадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, четыре из которых продолжаются до сих пор, кроме того, враг нанес 16 авиационных ударов (24 КАБа) и провел 337 артиллерийских обстрелов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, применяет авиацию.