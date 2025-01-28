Враг более 50 раз атаковал позиции ВСУ под Покровском: что происходит на фронте

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кутьковки, Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Богуславки, Макеевки и Серебрянского леса. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг 11 раз атаковал позиции наших защитников в районах Белогоровки, Новоселки и Верхнекаменского. Девять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают 11 вражеских атак в направлениях Предтечино, Белой Горы и Часового Яра. Десять атак уже завершились без успеха для оккупантов.

На Торецком направлении с начала суток состоялось 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дилиевка, Дачное, Торецк и Щербиновка. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Зеленое, Возрождение, Шевченко, Покровск, Сергеевка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Нововасильевка, Новоалександровка, Алексеевка, Дачное и Улаклы.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 44 атаки противника, 14 боестолкновений - еще продолжаются.

На Новопавловском направлении состоялось семь вражеских атак недалеко от населенных пунктов Константинополь, Новоселка и Разлив.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не совершали.

На Курском направлении украинские защитники отбили пять атак противника, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор, кроме того, враг нанес 155 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктов области.