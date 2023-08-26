Враг чувствует себя "неуютно". Гуменюк рассказала о ситуации на Херсонском направлении

"Российские блогеры кричат о том, что армия недообеспечена, о том, что страдают их силы от притеснения со стороны наших подразделений. Их очень донимает контрбатарейная борьба, мощное выбивание происходит с тех позиций, которыми они пытались овладеть после ухода воды спровоцированной техногенной катастрофой на Каховских ГЭС", - рассказала Гуменюк.

По словам пресс-секретаря объединенного пресс-центра Сил обороны юга, Вооруженные силы уничтожают российский речной "недофлот", на котором враг пытается маневрировать между островами. В частности большая работа проводится и по уничтожению крупнокалиберных орудий.

Только за минувшие сутки, 25 августа, на Херсонском направлении украинские воины уничтожили:

более 40 русских оккупантов;

5 пушек;

8 единиц автобронетанковой техники;

лодка.

В частности существенная работа проводится по ударам по постам наблюдения, а также радиолокационным станциям врага.

"Наши действия остаются для них сюрпризом, а результаты каждый день продвигают нас к победе", - добавила Гуменюк.

Какова ситуация на фронте

Как рассказывают аналитики Института изучения войны (ISW), тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта. Украинские воины ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении, где достигли неопределенного успеха. Между тем враг понес значительные потери из-за недостаточной поддержки на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.