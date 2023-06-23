Враг предугадывает направления передвижений ВСУ, его нельзя недооценивать, - Сырский
Российские оккупанты предугадывает направления передвижений наших воинов, после чего строят там мощную оборону. Врага нельзя недооценивать.
Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина на его интервью The Guardian.
По словам командующего Сухопутными войсками, Россия продолжает наступательные действия в районе Кременной Луганской области, а во вторник были тяжелые бои в Серебрянском лесу, на границе с Донецкой областью. В частности, Россия, после теракта на Каховской ГЭС, перебросила 83 десантно-штурмовую бригаду в Бахмут.
В итоге, как отметил Сырский, россияне пытаются перехватить инициативу, в связи с чем ситуация на фронте действительно сложная.
"Мы не должны недооценивать врага. Враг предугадывал и продолжает предугадывать самые опасные направления наших передвижений и выстраивает там мощную оборону, которую достаточно трудно прорвать", - добавил командующий.
Контрнаступление ВСУ
Украинские воины начали контрнаступление еще в начале июня. С того момента нашим военным удалось освободить от российских оккупантов 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Как отметил президент Владимир Зеленский, продвижение солдат на фронте не проходит быстро, в то же время наступление ВСУ осенью прошлого года тоже начиналось подобным образом.
По словам министра обороны Анна Маляр, давать оценку контрнаступлению пока рано.
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