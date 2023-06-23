Маляр о ситуации на фронте: наступательные действия в активной фазе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Ежедневно у нас есть продвижение. Ежедневно. Да, это постепенно, но наши закрепляются на этих рубежах и они продвигаются уверенно", - сказала она в ответ на вопрос по поводу сообщений иностранных СМИ о том, что контрнаступление якобы не оправдало ожиданий.

Чиновница напомнила, что были примеры мгновенного освобождения территорий, а были и другие примеры. "Если мы говорим о Херсоне, очень долго формировалась ситуация с Силами обороны, чтобы потом можно было эффективно освободить город", - сказала Маляр.

Замминистра обороны думает, что "преждевременно делать оценки, потому что само наступление, наступательные действия продолжаются".

"И говорить "положительно" это или "отрицательно" - это просто некорректно. Они (наступательные действия - ред.) продолжаются, в активной фазе", - добавила она.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины начали большое контрнаступление в начале июня. По официальным данным, за две недели ВСУ освободили 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро, однако контрнаступление ВСУ осенью прошлого года тоже начиналось подобным образом.

Зеленский отметил, что в целом руководство государства оценивает контрнаступление положительно. По его словам, ВСУ сталкиваются со сложностями, в том числе с заминированными территориями.