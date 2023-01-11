Враг обстрелял Курахово и ударил ракетами по Лиману: в ОВА показали последствия

По словам Кириленко, на Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская община.

"В Курахово враг попал в предприятие - повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома частично повреждены - информацию о пострадавших устанавливаем", - рассказал он.

Также хаотические обстрелы ночью продолжались в Авдеевке, а к утру россияне совершили 2 артобстрела и нанесли ракетный удар.

Кроме того, на Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили из С-300 по школе в Лимане. Обошлось без жертв.

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)