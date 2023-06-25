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Враг обстрелял Купянский район Харьковской области, ранен гражданский

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Воскресенье 25 июня 2023 09:25
Враг обстрелял Купянский район Харьковской области, ранен гражданский Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли удар по селу Кругляковка Купянского района Харьковской области. В результате удара был ранен гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как пишет Синегубов, за прошедшие сутки россияне обстреляли прифронтовые и пограничные населенные пункты:

  • Харьковского;
  • Купянского;
  • Чугуевского районов области.

В частности, под огнем находились населенные пункты:

  • Красная Заря;
  • Ветеринарное;
  • Казачья Лопань;
  • Огурцово;
  • Даль;
  • Красное Первое;
  • Двухлетняя;
  • Масютовка;
  • Кисловка;
  • Берестово;
  • другие.

"В селе Кругляковка Купянского района ранение получил 49-летний гражданский мужчина", - пишет глава ОВА,

Как отметил Синегубов, в городе Южное Харьковской области 7-летний мальчик получил ранение и был госпитализирован из-за взрыва найденного им патрона.

Ситуация в Харьковской области

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты захватили часть территорий региона. Уже осенью прошлого года наши воины освободили почти всю область. После этого враг начал регулярно обстреливать пограничные города, деревни, а также наносить удары по самому Харькову.

К примеру, во время недавнего обстрела Волчанская пострадала 58-летняя местная жительница. Также были повреждены домовладения.

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