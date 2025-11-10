Враг несет огромные потери. В Генштабе рассказали о боях в Покровске и Мирнограде

ВСУ уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска.
Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии РБК-Украина.
"Продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. Ситуация остается сложной и динамичной. Здесь враг задействует все имеющиеся резервы, но взамен только имеет огромные потери", - заявил Ковалев.
По его словам, в Мирнограде украинские подразделения уверенно держат свои позиции и уничтожают российских оккупантов на подступах к городу.
Логистика в город затруднена, но осуществляется. Информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины, или оперативное окружение города, не соответствует действительности.
"Накануне подразделениям, которые обороняют город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", - добавил он.
Как подчеркнул спикер Генерального штаба ВСУ, продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться в Покровске. В городе продолжаются поисково-ударные действия, также уничтожаются позиции противника в городской застройке.
Ранее сообщалось, что темпы наступления российских войск в Покровске и вокруг города временно замедлились, однако враг продолжает пытаться заблокировать логистические маршруты ВСУ в районе Мирнограда.
При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, что способна установить полный контроль над Донбассом.
Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".
Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов.