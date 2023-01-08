Россияне ночью ударили по Сумской области: на одном из предприятий вспыхнул пожар

Российские войска около полуночи 7 января накрыли артиллерийским огнем приграничье Сумской области. Вследствие атак на одном из предприятий вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Около полуночи, 7 января, россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской общине. Было 26 прилетов. В результате обстрела возник пожар на территории местного предприятия", - рассказал он.

Живицкий отметил, что во время атаки оккупантов люди не пострадали.