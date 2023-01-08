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Россияне ночью ударили по Сумской области: на одном из предприятий вспыхнул пожар

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Сумская область, Воскресенье 08 января 2023 10:21
Россияне ночью ударили по Сумской области: на одном из предприятий вспыхнул пожар Фото: россияне ночью ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска около полуночи 7 января накрыли артиллерийским огнем приграничье Сумской области. Вследствие атак на одном из предприятий вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Около полуночи, 7 января, россияне из САУ ударили по Зноб-Новгородской общине. Было 26 прилетов. В результате обстрела возник пожар на территории местного предприятия", - рассказал он.

Живицкий отметил, что во время атаки оккупантов люди не пострадали.

Напомним, вчера захватчики с помощью беспилотника сбросили взрывчатку прямо во двор жителей Сумской области.

Также сообщалось, что российские войска обстреляли пограничную общину Сумской области из самоходной артиллерийской установки.

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