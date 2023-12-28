Враг нагнетает. В ВСУ указали на мощный сигнал о повышении ракетной опасности

"Сегодня ситуация в Черном море врагом нагнетается. И не думаю, что искусственно. Потому что действительно долгое время ракетоносители не находились на боевом дежурстве. Сегодня мы зафиксировали выведение сразу трех", - сказала Гуменюк.

По ее словам, речь идет о двух подводных лодках и фрегате "Адмирал Макаров".

"Залп их вместе может достигать 16 "Калибров". Это очень мощный сигнал о повышении ракетной опасности на этом направлении. И "Калибры", напомню, это высокоточное оружие, которое очень часто враг направляет на конкретные объекты, выбирая за свою цель", - акцентировала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты давно выискивали вариации по поражению энергетической, критической и промышленной инфраструктуры, которая важна для украинской экономики.

"Ну и конечно не остается без внимания припортовая инфраструктура, которая также не дает покоя врагу", - резюмировала спикер Сил обороны юга.

В Черном море после паузы снова дежурят ракетоносители

Напомним, что после перерыва сегодня Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три ракетоносителя. Заметим, что к таким действиям враг долгое время не прибегал, поскольку ему мешал мощный шторм в море.

В свою очередь в Силах обороны Юга Украины призывают оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Угроза атак на Новый год

Напомним, что в прошлом Новом году российские войска массированно атаковали Украину с воздуха. Так что не исключено повторение сценария и в этом году.

В частности, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что усиление обстрелов со стороны оккупационных войск на рождественско-новогодние праздники возможно. Но заметила, что не следует привязываться к конкретным событиям, поскольку враг может усилить террор независимо от даты календаря.

Кроме того, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что от врага можно ожидать чего угодно. Ибо в прошлом году на Новый год агрессор запустил по территории Украины рекордное количество ракет. В этот раз РФ имеет в запасе около 1000 ракет.

По данным ГУР МО, Россия накапливает ракеты разных типов для новых атак по Украине, но украинские военные уже отмечали, что этой зимой оккупант все же будет делать ставку на дроны-камикадзе.

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