Враг готовит новую волну ударов, атака может длиться весь день, - Игнат

Какие регионы атакует враг

По словам Игната, сейчас идет удар беспилотников по Одесщине. Угроза сохраняется и для других областей.

"Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока", - сказал Игнат.

Он объяснил, что враг накопил большое количество дронов, чтобы направить его в сторону Украины. Речь идет о беспилотниках с двигателями внутреннего сгорания - нереактивные. В последнее время именно этот тип ударных средств враг применяет наиболее активно и под атакой оказались западные территории страны.

Сколько дронов удается сбить

Игнат отметил, что защитники неба делают все возможное, чтобы свести количество попаданий к минимуму.

"Это близкие результаты к 90-100 процентам, но, к сожалению, есть эти 10 процентов", - сказал он.

По его словам, часть дронов все же прорываются в логистические маршруты, железные дороги и другие объекты.

Для нейтрализации угрозы привлекли авиацию, зенитные системы, наземные силы и всю комплексную систему противовоздушной обороны. Игнат отметил, что территория Украины очень велика, чтобы полностью перекрыть все направления атаки.

Процент сбивания шахедов с двигателями внутреннего сгорания остается высоким, а в отношении реактивных БПЛА этот показатель ниже, поскольку такие цели более сложны для перехвата.

Почему враг перешел на бензиновые дроны

Игнатий объяснил, почему вместо реактивных шахедов враг теперь запускает бензиновые дроны.

"Враг планирует всегда какую-то неожиданную операцию для того, чтобы застать врасплох нашу противовоздушную оборону, используя разные типы боеприпасов", - отметил он.

По его словам, в конце августа враг массово применил именно реактивные дроны, пытаясь забрасывать ими Киев и Киевскую область.

"В августе по сравнению с другими месяцами было такое рекордное количество - 2800 за август", - сказал Игнат. Для сравнения, в июле зафиксировали 1500 реактивных беспилотников, а в июне - всего 350.

Игнат предположил, что враг использовал большие запасы реактивных дронов именно в августе, поэтому сейчас запустил несколько волн обычных шахедов, атакуя, прежде всего, западные регионы - реактивные дроны преимущественно не имеют возможности лететь на такое большое расстояние.

Сколько еще будут продолжаться атаки

"Ожидается, что эти атаки могут быть продолжены в течение сегодняшнего дня", - предупредил Игнат.

Он еще раз подчеркнул, что находиться в укрытиях нужно, даже если дрон нереактивный - они могут поступать несколькими волнами, поэтому тревог в течение дня может быть много.