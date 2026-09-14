"Шахеды", "Герберы" и "Пародия": чем РФ атаковала Украину ночью
Российские войска в ночь на 14 сентября нанесли очередной массированный удар по Украине с применением беспилотников. Воздушная атака началась еще вечером 13 сентября, около 18:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Всего противник направил в сторону Украины 108 ударных БПЛА. Среди них были беспилотники типа Shahed, в том числе реактивные, "Герберы", а также дроны-имитаторы "Пародия".
Запуски осуществлялись сразу с нескольких направлений. В частности, беспилотники двигались из районов Орла и Курска в России, временно оккупированной территории Донецкой области и Крыма - из района Гвардейского.
Для противодействия воздушному нападению украинские Силы обороны задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и безпилотных систем. Также против российских дронов работали мобильные огневые группы.
По предварительным данным на 08:00, украинская противовоздушная оборона смогла сбить или подавить 85 вражеских беспилотников. Среди уничтоженных и подавленных целей - Shahed, "Герберы" и БПЛА других типов.
Вместе с тем полностью избежать последствий атаки не удалось. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на семи локациях.
На момент публикации материала атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаюся вражеские беспилотники. Украинцев призвали соблюдать правила безопасности.
Напоминаем, что ночью 13 сентября российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине, под атаку попали в том числе западные регионы. Украинская противовоздушная оборона сбила основную часть вражеских беспилотников, однако без последствий не обошлось: зафиксировано как минимум 13 попаданий. В отдельных областях взрывы продолжаются.