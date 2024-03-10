ВСУ держат позиции около Крынок, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

В Украине на фронте продолжаются позиционные бои на большинстве направлений. Силы обороны сдерживают российские штурмы и удерживают позиции в районе Крынок, а противник смог продвинуться к западу от Авдеевки и к западу от Кременной.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 9 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к востоку от Тернов (к западу от Кременной).

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и озера Лиман; юго-восточнее Купянска возле Кисловки; к западу от Кременной возле Ямполевки и Тернов; и к югу от Кременной у Спорного.

Операция №2 - Донецкая область

Под Бахмутом 9 марта шли позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ незначительно продвинулись в пределах Ивановского (к западу от Бахмута) и якобы контролируют половину населенного пункта, но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Бахмута возле Богдановки; к западу от Бахмута у Ивановского; юго-западнее Бахмута близ Клещиевки и Андреевки; и к югу от Бахмута у Дружбы и Шумов.

8 марта представитель Таврической группировки войск ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что ситуация на Авдеевском направлении стабилизировалась, и в настоящее время войска РФ проводят лишь локальные незначительные наступления.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Авдеевки, поскольку 9 марта в этом районе шли бои. Геолокационные кадры, опубликованные 8 марта, показывают, что захватчики недавно продвинулись дальше в центре Орловки (к западу от Авдеевки). Геолокационные кадры, опубликованные 9 марта, показывают, что войска РФ также незначительно продвинулись в полях к югу от Тоненького (к западу от Авдеевки), хотя интервенты, вероятно, не продвигались в последнее время, говорится в отчете. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 500 метров на фронте шириной 1,27 километра к югу от Орловки и на глубину до 1,35 километра у юго-западного Тоненького.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Степного, Бердичев и Семеновки; к западу от Авдеевки около Орловки, Тоненькое и Северного; юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

9 марта позиционные бои продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Новомихайловки и Владимировки (юго-восточнее Угледара на трассе Т0509 Угледар - Волноваха - Мариуполь)

"Южная ось"

9 марта продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино и Вербового (восточнее Работино).

Российский "военкор" заявил, что войска РФ снизили темп своих наступательных действий возле Работино из-за ударов беспилотников ВСУ и трудностей с якобы зачисткой захваченных окопов Сил обороны. Блогер утверждал, что войска РФ также борются с защитой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи Работино.

Украинские и российские источники заявляли, что на 9 марта Силы обороны удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области близ Кринок.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в вечерней сводке, обнародованной 9 марта, на фронте в течение текущих суток на фронте произошло 58 боевых столкновений. Отмечается, что российские захватчики продолжают атаковать позиции Сил обороны и обстреливать населенные пункты.

По состоянию на утро 9 марта, по информации Генштаба, потери росармии в Украине за сутки составили 850 оккупантов, а общее количество потерь захватчиков в личном составе с начала широкомасштабного вторжения уже составляет 423 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 53 артсистемы и три системы ПВО врага.