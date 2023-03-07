Враг будет наказан. В ОП показали полностью разрушенную россиянами Марьинку

Российские оккупанты в результате боевых действий полностью разрушили Марьинку Донецкой области, превратив город в руины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города ? За преступления и убийства? Трибунал", - пишет Ермак.
Как отметил руководитель Офиса президента, в результате совершенных военных преступлений российских оккупантов ожидает лишь военное уничтожение на поле боя, изоляция, репарации и крах режима.
Бои на территории Марьинки ведутся еще с 2014 года, однако с начала полномасштабного вторжения врага интенсивность ударов резко возросла.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковника Алексея Дмитрашковского, под Марьинкой враг пытается штурмовать позиции наших воинов малыми пехотными группами, поскольку боится применять технику.
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