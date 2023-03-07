Враг будет наказан. В ОП показали полностью разрушенную россиянами Марьинку

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ. "Русский мир". До него Марьинка жила и процветала. Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города ? За преступления и убийства? Трибунал", - пишет Ермак.

Как отметил руководитель Офиса президента, в результате совершенных военных преступлений российских оккупантов ожидает лишь военное уничтожение на поле боя, изоляция, репарации и крах режима.

Бои на территории Марьинки ведутся еще с 2014 года, однако с начала полномасштабного вторжения врага интенсивность ударов резко возросла.