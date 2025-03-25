Враг атаковал Полтавскую область дронами, ранены работники предприятия и был пожар

Чиновник рассказал, что враг атаковал дронами регион вечером накануне и этой ночью.

По словам начальника ОВА, в области велась работа противовоздушной обороны на фоне российской атаки.

"В результате падения обломков БПЛА в Миргородском районе было повреждено ангарное помещение одного из предприятий. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировано силами и средствами ГСЧС", - проинформировал он.

Также в администрации рассказали, что двое работников предприятия получили ранения.

"Одного из них госпитализировали с подозрением на баротравму, другому медики оказали помощь на месте", - рассказал Когут.

Он показал в сети кадры последствий дроновых ударов по Миргородской общине.

Последствия дроновой атаки РФ на Миргородский район (фото: t.me/poltavskaOVA)

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером 24 марта из-за угрозы российских ударов дронами-камикадзе в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

Сообщалось о работе ПВО на фоне дроновой атаки в некоторых регионах, в частности в Киевской области.

Также мы писали, что Изюм Харьковской области подвергся массированным воздушным ударам с применением дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки в городе произошел пожар.

Утром стало известно, что российские оккупанты ударили по Запорожскому району "Шахедами", из-за чего были разрушения и двое раненых.

Кроме того, утром в ГСЧС рассказали, что ночью российские дроны-камикадзе били по двум районам Киевской области, и на месте падения обломков вспыхнули пожары на складах.