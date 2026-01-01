RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ атакует по всей линии фронта: 45 боев, артиллерия и авиация не прекращают удары

Фото: Генштаб показал сводку о ситуации на фронте 1 января (zsu.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

По состоянию на 16:00 1 января 2026 года враг провел 45 штурмов вдоль всей линии фронта. Армия РФ обстреливает приграничные населенные пункты, нанося разрушения и угрозы мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала суток на фронте зафиксировано 45 боевых столкновений, враг не прекращает удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксирован один авиаудар с управляемой бомбой и 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал укрепления вблизи Волчанска, а на Купянском направлении наступательных действий не отмечено.

На Лиманском направлении агрессор совершил 8 атак в районах Нововодяное, Мирное, Колодязи, Заречное и Ямполь, продолжаются четыре боевых столкновения.

На Константиновском направлении враг атаковал позиции в Александро-Шультино, Плещеевке, Русином Яру, Яблоновке, Щербиновке и Торском - наши силы отбили 9 атак.

На Покровском направлении зафиксировано 9 атак в Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и Молодецкое.

На Александровском направлении наши защитники отбили 7 атак врага, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 8 боев, авиация противника ударила по Железнодорожному, Святопетровке, Верхней Терсе, Гуляйполю, Цветковом, Прилуках и Варваровке.

На Приднепровском направлении украинские подразделения успешно отбили 2 вражеских штурма в районе Антоновского моста.

С 2022 года Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, постоянно ведя артиллерийские и авиационные обстрелы приграничных регионов.

Ситуация на линии фронта динамичная - враг активно пытается продвинуться, но украинские подразделения успешно отражают атаки и контролируют большинство направлений.

 

Напомним, что Генштаб обновил карты боев за минувшие сутки. Самое горячее направление - Покровское.

Также из-за поступления новых уточненных разведывательных данных Генштаб обновил общую статистику потерь российской армии. За период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 207 910 военнослужащих.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек.

Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУ