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Враг атакует непрерывно в лоб. В ВСУ заявили о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация во Часовом Яру критически тяжелая. Враг постоянно атакует в лоб и пытается обойти город с флангов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Как отметили в бригаде, воины 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с другими подразделениями продолжают сдерживать наступление врага в чрезвычайно сложных ситуациях.

"Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его (город, - ред.) с флангов", - добавили в бригаде. 

Отмечается, что ресурс врага "бесконечен" - на замену уничтоженным россиянам приходят новые и новые. В то же время украинские бойцы нуждаются в большем вооружении, дронах и поддержке. 

Сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе канала Северский Донец - Донбасс. 

"Враг беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбросов по защитникам города", - отмечают в бригаде. 

Ситуация во Временном Яру

Как отмечали недавно аналитики Института изучения войны (ISW), враг может усилить атаки на Торецком направлении с целью развития наступления на Часов Яр с юга.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, российские террористы обстреливают город с помощью термобарических боеприпасов, которые "уничтожают все".

Ознакомиться с утренней сводкой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ситуации на линии фронта можно по ссылке

 

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