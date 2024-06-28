Враг атакует непрерывно в лоб. В ВСУ заявили о критически тяжелой ситуации в Часовом Яру

Как отметили в бригаде, воины 24 ОМБр имени короля Даниила вместе с другими подразделениями продолжают сдерживать наступление врага в чрезвычайно сложных ситуациях.

"Оккупанты бросают на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V", атакуют непрерывно в лоб и пытаются обойти его (город, - ред.) с флангов", - добавили в бригаде.

Отмечается, что ресурс врага "бесконечен" - на замену уничтоженным россиянам приходят новые и новые. В то же время украинские бойцы нуждаются в большем вооружении, дронах и поддержке.

Сейчас наиболее ожесточенные бои идут в районе канала Северский Донец - Донбасс.

"Враг беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество fpv-дронов, сбросов по защитникам города", - отмечают в бригаде.

Ситуация во Временном Яру

Как отмечали недавно аналитики Института изучения войны (ISW), враг может усилить атаки на Торецком направлении с целью развития наступления на Часов Яр с юга.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, российские террористы обстреливают город с помощью термобарических боеприпасов, которые "уничтожают все".

Ознакомиться с утренней сводкой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ситуации на линии фронта можно по ссылке.