Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

От артиллерийских обстрелов врага пострадали районы населенных пунктов, в частности Кучеровка, Бачевск, Волфино, Суходол, Бессаловка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 88 обстрелов, из которых восемь - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано три вражеских атаки в районах населенных пунктов Прилипка и Дегтярное. До сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении РФ дважды наступала в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении состоялось четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Колодязи и в сторону населенного пункта Липовое и Ставки.

На Славянском направлении враг совершил две атаки в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

На Константиновском направлении отражено десять вражеских атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении зафиксировано 28 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки. Отбито 26 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Сладкое.

На Гуляйпольском направлении отражено восемь атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении по состоянию на сейчас вражеских атак не зафиксировано.

На Приднепровском направлении россияне совершили один штурм в районе Антоновского моста.