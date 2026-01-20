Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб доложил о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 вторника, 20 января, на фронте произошло 61 боевое столкновение. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении - 24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram.
От российской артиллерии сегодня пострадали Рыжевка, Уланово, Будки Сумской области. Также россияне нанесли авиаудар по Белополью.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях РФ осуществила 39 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано семь атак врага в районе Волчанска и в сторону населенных пунктов Избицкое, Графское, Круглое, Нестерно, Чугуновка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Песчаного и Петропавловки, один бой продолжается.
На Лиманском направлении РФ осуществила три атаки в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ольговка.
На Славянском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Дроновки. Один бой продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в сторону Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил десять штурмов в районах населенных пунктов Предтечино, Иванополье, Плещеевка, Щербиновка и в сторону Ильиновки, Степановки, Берестка, Софиевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении россияне совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия, Дачное в сторону Новопавловки. Два боя продолжаются.
На Александровском направлении враг один раз атаковал в направлении Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили девять атак РФ в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Зеленого. Враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Зализничному и Луговскому.
На Ореховском направлении россияне дважды атаковали в районах Степногорска и Приморского.
На Приднепровском направлении боестолкновений с начала суток не зафиксировано.
Согласно данным Генштаба ВСУ, ориентировочные потери противника достигли примерно 1 228 570 человек, что на 1 130 больше по сравнению с предыдущими данными.