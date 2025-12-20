Враг атакует на 10 направлениях: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 19 декабря, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Российские войска атакуют на 10 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 55 авиационных ударов, сбросив 150 управляемых авиационных бомб и задействовав 4 ракеты. Кроме этого, привлекли для поражения 4597 дронов-камикадзе и осуществили 3875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности это Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка Запорожской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад хранения военной техники, два пункта управления и еще один важный объект противника. Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений. Кроме того, враг совершил 106 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении за сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Петропавловки, Купянска, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Шандриголовое и в сторону Дробышево, Ставков, Нового Мира, Дружелюбовки, Лимана.

На Славянском направлении, в районах Серебрянки, Дроновки и в сторону Платоновки, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Александро-Шультино, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Плещеевки, Новопавловки, Иванополье, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Зверево, Котлино, Удачное, Мирноград, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новоподгороднего, Нового Шахматного, Светлого, Гришино, Новопавловки.

На Александровском направлении враг десять раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Привольное, Злагода и в сторону Рыбного, Александрограда, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении враг четырнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья.

На Ореховском направлении противник дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Приморского и Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.