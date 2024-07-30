Враг активно атакует на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях, - Генштаб

В течение дня, 29 июля, на фронте произошло 117 боевых столкновений. Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, но враг также был активен на Кураховском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.
В этот день по состоянию на 22:00 враг нанес по территории Украины ракетный удар с применением одной ракеты, 82 авиационных удара (задействовал, в том числе 91 КАБ) и использовал для поражения 459 дронов-камикадзе.
Кроме того, российские оккупанты совершили 3467 обстрелов позиций украинских войск.
На Харьковском направлении враг четыре раза безуспешно атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении противник в течение дня четыре раза пытался продвинуться вперед неподалеку от Стельмаховки и Песчаного. Успеха не имел.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали двенадцать раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Везде воины ВСУ остановили врага, нанеся комплексное огневое поражение.
На Северском направлении противник шесть раз в течение дня безуспешно пытался прорвать оборону украинцев в районах Переездного, Спорного и Иванодарьевки. Понес потери.
На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений. Бои продолжались в районах Григоровки, Часового Яра и Клещеевки.
На Торецком направлении украинские войска отражали 16 атак противника. Продолжаются три боестолкновения вблизи Торецкого и Железного. Остальные, в большинстве своем в районе Северного, воины ВСУ остановили.
Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении . Всего оккупанты 39 раз пытались вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанне и Яснобродовка.
"По состоянию на сейчас 30 атак врага отбиты, девять боеприкосновений продолжаются. Противник несет значительные потери, особенно в живой силе - по предварительной информации наши воины обезвредили на этом направлении 165 оккупантов. Уничтожены танк, автомобили. Еще пять орудий, три танка, два тягача и автомобиль окупантов значительно повреждены", - говорится в сообщении.
В Кураховском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинцев. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Прасковьевки. Задействовал для атак значительное количество бронетехники и понес соответствующие потери. Силы обороны Украины уничтожили и повредили восемь танков, 21 бронемашин, пять мотоциклов, одну багги и пушку 2А65 "Мста-Б". Кроме того, обезврежено около сотни вражеских военнослужащих, большинство из них - безвозвратно.
Семь раз оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Времовском направлении . Все атаки в направлениях Константиновки и Великой Новоселки остановлены.
На Ореховском направлении , близ Малой Токмачки, произошло три провальных для врага боестолкновения.
На Приднепровском направлении противник тоже трижды неудачно штурмовал позиции украинских воинов.
Также за эффективную и профессиональную боевую работу Генштаб отметил защитников из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады , которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта.
Напомним, что после длительной паузы войска РФ активизировались на Гуляйпольском направлении. Противник предпринял две попытки штурма. При этом общее количество группировки врага не изменилось.
Также РБК-Украина писало, что с начала полномасштабной войны в Украине, по состоянию на 29 июля 2024 года, ориентировочные потери РФ составили 576 000 солдат. За последние сутки враг потерял 1310 человек.
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