Враг активно атакует на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В этот день по состоянию на 22:00 враг нанес по территории Украины ракетный удар с применением одной ракеты, 82 авиационных удара (задействовал, в том числе 91 КАБ) и использовал для поражения 459 дронов-камикадзе.

Кроме того, российские оккупанты совершили 3467 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг четыре раза безуспешно атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении противник в течение дня четыре раза пытался продвинуться вперед неподалеку от Стельмаховки и Песчаного. Успеха не имел.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали двенадцать раз в районах Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Везде воины ВСУ остановили врага, нанеся комплексное огневое поражение.

На Северском направлении противник шесть раз в течение дня безуспешно пытался прорвать оборону украинцев в районах Переездного, Спорного и Иванодарьевки. Понес потери.

На Краматорском направлении произошло пять боевых столкновений. Бои продолжались в районах Григоровки, Часового Яра и Клещеевки.

На Торецком направлении украинские войска отражали 16 атак противника. Продолжаются три боестолкновения вблизи Торецкого и Железного. Остальные, в большинстве своем в районе Северного, воины ВСУ остановили.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении . Всего оккупанты 39 раз пытались вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Тимофеевка, Желанне и Яснобродовка.

"По состоянию на сейчас 30 атак врага отбиты, девять боеприкосновений продолжаются. Противник несет значительные потери, особенно в живой силе - по предварительной информации наши воины обезвредили на этом направлении 165 оккупантов. Уничтожены танк, автомобили. Еще пять орудий, три танка, два тягача и автомобиль окупантов значительно повреждены", - говорится в сообщении.

В Кураховском направлении враг 18 раз атаковал позиции украинцев. Наибольшую активность проявил в районе Константиновки и Прасковьевки. Задействовал для атак значительное количество бронетехники и понес соответствующие потери. Силы обороны Украины уничтожили и повредили восемь танков, 21 бронемашин, пять мотоциклов, одну багги и пушку 2А65 "Мста-Б". Кроме того, обезврежено около сотни вражеских военнослужащих, большинство из них - безвозвратно.

Семь раз оккупанты штурмовали позиции ВСУ на Времовском направлении . Все атаки в направлениях Константиновки и Великой Новоселки остановлены.

На Ореховском направлении , близ Малой Токмачки, произошло три провальных для врага боестолкновения.

На Приднепровском направлении противник тоже трижды неудачно штурмовал позиции украинских воинов.

Также за эффективную и профессиональную боевую работу Генштаб отметил защитников из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады , которые держат оборону на одном из самых горячих направлений фронта.