Враг активизировался на Купянском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток 11 марта произошло 202 боевых столкновения. Наиболее активно враг атакует на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.

На Купянском направлении российские оккупанты 40 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются семь боестолкновений.

На Северском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают четыре штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Майского, Часового Яра и Ступочек. Девять атак уже успешно отражено нашими защитниками.

На Торецком направлении наши защитники отбили 21 штурм оккупантов вблизи Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка, еще шесть боевых столкновений продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новотроицкое, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Екатериновка, Алексеевка, Шевченко и Андреевка.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 47 атак противника, 11 боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглась Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Катериновки, Свободного Поля и Бурлацкого. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боев с противником в районах населенных пунктов Привольное, Зеленое Поле, Новоселка и Новополь. Авиационные удары штурмовой авиации подверглись населенные пункты Гуляйполе и Новополье.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково. В настоящее время незавершенными остаются четыре боестолкновения.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 23 боестолкновения, 14 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три КАБа, и осуществил 167 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.