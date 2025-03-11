Враг активизировался на Купянском направлении. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
На фронте с начала суток 11 марта произошло 202 боевых столкновения. Наиболее активно враг атакует на Покровском и Купянском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении противник с начала суток пять раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск, от вражеской авиации пострадали Казачья Лопань, Гоптовка и Ветеринарное.
На Купянском направлении российские оккупанты 40 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 18 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина. До сих пор продолжаются семь боестолкновений.
На Северском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают четыре штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Майского, Часового Яра и Ступочек. Девять атак уже успешно отражено нашими защитниками.
На Торецком направлении наши защитники отбили 21 штурм оккупантов вблизи Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка, еще шесть боевых столкновений продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 58 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новотроицкое, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Екатериновка, Алексеевка, Шевченко и Андреевка.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили 47 атак противника, 11 боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглась Новая Полтавка.
На Новопавловском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Катериновки, Свободного Поля и Бурлацкого. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении состоялось 15 боев с противником в районах населенных пунктов Привольное, Зеленое Поле, Новоселка и Новополь. Авиационные удары штурмовой авиации подверглись населенные пункты Гуляйполе и Новополье.
На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково. В настоящее время незавершенными остаются четыре боестолкновения.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, успеха не имел.
На Курском направлении с начала суток произошло 23 боестолкновения, 14 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три КАБа, и осуществил 167 артиллерийских обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 887 тысяч единиц живой силы.
Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1300 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 11 танков, 23 боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, 198 дронов и другую технику врага.
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