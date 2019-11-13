Питання референдуму прописані в законопроекті про ринок землі, - Верещук

Питання проведення референдуму щодо продажу землі іноземцям прописано в тілі законопроекту про обіг землі, який голосуватимуть у Верховній раді. Про це заявила представник уряду в Раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, питання референдуму, яке раніше запропонував президент Володимир Зеленський, про продаж землі іноземцям прописано в тілі законопроекту.

"Але виходить так, що референдум буде після того, як законопроект буде прийнятий, адже зараз немає законопроекту про референдум ", - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі.

При цьому за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на куплю-продаж землі сільськогосподарського призначення. При цьому 67,7% опитаних вважають, що питання введення ринку землі та скасування мораторію треба виносити на всенародний референдум