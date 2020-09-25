Є питання до двох міністрів: Разумков про можливі відставки в Кабміні

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає перестановки в Кабінеті міністрів. Відставки можуть відбутися в економічному блоці уряду.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, є два міністри, до яких є питання.

"Це Мінфін і Мінекономіки. Щодо міністерства фінансів - ситуація більш неординарна. Це і щодо дефіциту бюджету. Бюджет зайшов (в парламент - ред.) з великим дефіцитом", - сказав Разумков.

Водночас спікер парламенту вважає, що ротації в уряді вплинуть на бюджетний процес.

"Будь-які ротації (в Кабміні - ред.) також відобразяться на бюджетному процесі, тому треба враховувати всі деталі", - додав він.

Нагадаємо, раніше Разумков говорив, що недоцільно робити кадрові зміни у Кабінеті міністрів під час бюджетного процесу, адже це може зупинити процес формування бюджету-2021.

Також Разумков вважав, що глобальних кадрових змін в Кабінеті міністрів найближчим часом не буде.

Крім того, у матеріалі РБК-Україна "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки" ви можете прочитати, які перестановки можуть відбутися не лише в уряді, але й інших державних органах.