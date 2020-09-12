Глобальних перестановок в Кабміні найближчим часом не буде, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Найближчим часом не варто чекати глобальних кадрових змін в Кабінеті міністрів України. Однак, теоретично можливо, що відбудуться ротації в економічному блоці.

Про це розповів голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne.

Як пояснив Разумков, під час бюджетного процесу та в умовах пандемії коронавірусу, війни та непростого соціально-економічного становища, не варто говорити про глобальну трансформацію в уряді найближчим часом.

Водночас спікер парламенту не виключає кадрових перестановок в економічному блоці Кабміну.

"Теоретично це можливо. І це може бути ініційовано навіть одним народним депутатом, а зал буде визначатися, чи підтримати, чи відхилити цю пропозицію", - додав він.

Нагадаємо, в матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки" РБК-Україна розповідало, про які перестановки в Кабміні та інших органах влади говорять в парламенті.

Зазначимо, про можливі перестановки в економічному блоці уряду заявляв перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.