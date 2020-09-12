ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Глобальних перестановок в Кабміні найближчим часом не буде, - Разумков

Київ, Субота 12 вересня 2020 20:17
Глобальних перестановок в Кабміні найближчим часом не буде, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Найближчим часом не варто чекати глобальних кадрових змін в Кабінеті міністрів України. Однак, теоретично можливо, що відбудуться ротації в економічному блоці.

Про це розповів голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу NewsOne.

Як пояснив Разумков, під час бюджетного процесу та в умовах пандемії коронавірусу, війни та непростого соціально-економічного становища, не варто говорити про глобальну трансформацію в уряді найближчим часом.

Водночас спікер парламенту не виключає кадрових перестановок в економічному блоці Кабміну.

"Теоретично це можливо. І це може бути ініційовано навіть одним народним депутатом, а зал буде визначатися, чи підтримати, чи відхилити цю пропозицію", - додав він.

Нагадаємо, в матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки" РБК-Україна розповідало, про які перестановки в Кабміні та інших органах влади говорять в парламенті.

Зазначимо, про можливі перестановки в економічному блоці уряду заявляв перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Верховна РадаКабінет Міністрів УкраїниотставкаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся