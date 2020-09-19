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Разумков заявив про недоцільність кадрових змін у Кабміні

Київ, Субота 19 вересня 2020 23:10
Разумков заявив про недоцільність кадрових змін у Кабміні
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Здійснювати кадрові зміни у Кабінеті міністрів, зокрема в економічному блоці уряду, під час бюджетного процесу недоцільно. Це може зупинити процес формування бюджету на наступний рік.

Пр це в ефірі каналу “Україна 24” сказав спікер Верховної ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні пропозицій щодо зміни в уряді в порядку денному Ради нема - ні щодо конкретно взятих міністрів, ні щодо Кабінету міністрів в цілому. Якщо ми говоримо про загальну заміну Кабінету міністрів, я особисто вважаю, що це недоцільно робити під час бюджетного процесу", - сказав він.

За словами спікера, призначення нових керівників міністерств економічного блоку може зупинити бюджетний процес.

"Якщо ми говоримо про фінансовий блок, також є велике питання наскільки це буде можливо з урахуванням того, що якщо там приходять нові люди, як вони зайдуть у цей процес, що вони не скажуть "ми на нього не впливали, давайте переробляти все", і це може зупинити процес формування бюджету на наступний рік. А сьогодні цього, на мій погляд, не можна допустити", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше про можливі перестановки в економічному блоці уряду заявляв перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

В кінці серпня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що восени у Кабінеті міністрів можуть відбутися кадрові зміни.

Пізніше заступник голови фракції Олександр Корнієнко зазначив, що є питання до роботи Міністерства фінансів і Міністерства економіки. Також стало відомо, що обговорюються питання відставки міністра економічного розвитку Ігоря Петрашка, а однією з причин може стати ситуація на тютюновому ринку.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, генпрокурор Ірина Венедиктова може стати міністром юстиції замість Дениса Малюськи, а на її місце може прийти Іван Баканов, який сьогодні очолює СБУ.

В матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки" РБК-Україна розповідало, про які перестановки в Кабміні та інших органах влади говорять в парламенті.

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