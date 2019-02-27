З питання про незаконне збагачення в Раді утворилася "конституційна більшість"

Повернути статтю про незаконне збагачення найближчим часом не вдасться

Большинство народных депутатов выступают против статьи о незаконном обогащении, которую отменил Конституционный суд. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Именем Конституции: как и почему отменяют уголовную статью о незаконном обогащении чиновников".

Как отмечается в материале, даже при наличии политической воли и согласованного решения парламентских фракций, немедленно вернуть в Уголовный кодекс норму о незаконном обогащении не удастся.

Ряд политиков в беседах не под запись выразили мнение, что одной из движущих сил в организации решения КСУ о неконституционности нормы о незаконном обогащении, была группа экс-нардепа Николая Мартыненко. Последний является фигурантом сразу нескольких уголовных производств антикоррупционных органов.

Стоит отметить, что в КСУ представление депутатов поддерживал глава регламентного комитета парламента Павел Пинзенык, которого ассоциируют именно с Мартыненко.

"Но это не только Мартыненко делал. По этому вопросу целое "конституционное большинство" есть", - сказал один из собеседников РБК-Украина.

Как сообщало РБК-Украина, Конституционный суд, рассмотрев обращение народных депутатов в закрытом режиме, признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Напомним, 18 января группа депутатов от коалиции: Владислав Данилин и Александр Кирш от "Народного фронта", Геннадий Чекита и Андрей Шинькович от "Блока Петра Порошенко" зарегистрировали в Раде проект закона 7499 о внесении изменений в статью 368-2 Уголовного кодекса Украины с целью приведения ее положений к требованиям Конституции Украины.