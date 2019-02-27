З питання про незаконне збагачення в Раді утворилася "конституційна більшість"

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Повернути статтю про незаконне збагачення найближчим часом не вдасться

Більшість народних депутатів виступають проти статті про незаконне збагачення, яку скасував Конституційний суд. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників".

Як зазначається в матеріалі, навіть за наявності політичної волі та узгодженого рішення парламентських фракцій, негайно повернути до Кримінального кодексу норму про незаконне збагачення не вдасться.

Ряд політиків в розмовах не під запис висловили думку, що однією з рушійних сил в організації рішення КСУ про неконституційність норми про незаконне збагачення, була група екс-нардепа Миколи Мартиненка. Останній є фігурантом відразу декількох кримінальних проваджень антикорупційних органів.

Варто відзначити, що в КСУ подання депутатів підтримував голова регламентного комітету парламенту Павло Пинзеник, якого асоціюють саме з Мартиненком.

"Але це не тільки Мартиненко робив. З цього питання ціла "конституційна більшість" є", - сказав один із співрозмовників РБК-Україна.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд, розглянувши звернення народних депутатів у закритому режимі, визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

Нагадаємо, 18 січня група депутатів від коаліції: Владислав Данілін та Олександр Кірш від "Народного фронту", Геннадій Чекіта і Андрій Шинькович від "Блоку Петра Порошенка" зареєстрували в Раді проект закону 7499 про внесення змін до статті 368-2 Кримінального кодексу України з метою приведення її положень до вимог Конституції України.