У питанні деолігархізації влада України має опиратися на інституції, - США

США радять Україні спиратися на інституції у питаннях щодо відношення до олігархів. Водночас Штати привітали прогрес у судовій реформі країни.

Про це на зустрічі з журналістами заявила тимчасова перевірена у справах США в Україні Крістіна Квін, передає кореспондент РБК-Україна .

У відношенні до олігархів українська держава має спиратися на інституції, які забезпечать, щоб увесь бізнес, у тому числі олігархи, дотримувався одних правил.

"Наприклад, Антимонопольний комітет буде потужним інструментом. Також суди - якщо вони працюють справедливо - також можуть бути методом переконатися, що олігархи несуть відповідальність, якщо вони не дотримуються закону", - сказала Квін.

Тому, додала Квін, США звертають таку увагу на прогрес у судовій реформі, де "спостерігаються деякі успіхи".