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Питання часу. Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, - Данілов

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Київ, Вівторок 12 липня 2022 21:01
Питання часу. Зеленський поставив завдання звільнити всю Україну, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю країну від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова в ефірі "Радіо Свобода".

Зокрема, він відповів на питання про те, чи почалася деокупація Херсонської області.

"Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - зазначив Данілов.

За його словами, вибухи на російських складах під Херсоном - це наслідок роботи високоточної зброї.

"Завдання Російської Федерації - це знищення нас як країни, знищення вищого політичного керівництва нашої країни, і щоб наша країна припинила існування", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що президент доручив провести деокупацію півдня України. Сам Зеленський відмовився вдаватися в подробиці.

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