Компроміс: Україна може запропонувати обмежити повноваження Росії в ПАРЄ

Фото: засідання ПАРЄ (facebook.com/lesiav)

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав драфт доповіді з рекомендацією продовжити діалог з Росією, незважаючи ні на що. Україна може ініціювати обмеження повноважень РФ в ПАРЄ.

Про це заявила учасниця української делегації в ПАРЄ, народний депутат Леся Василенко у Facebook.

"До проєкту рішення (комітету - ред.) ще є можливість подати правки та пропозиції. Чим зараз і займається наша делегація. Як варіант пропозиції: змінити проєкт рішення комітету на обумовлене підтвердження повноважень", - розповіла нардеп.

За її словами, українська делегація може запропонувати компроміс - встановити умови ратифікації повноважень російської делегації в ПАРЄ. Наприклад, дати ще півроку на діалог з Росією, але якщо за цей "випробувальний термін" не буде позитивного руху, то повноваження делегації припинять.

"Якщо за півроку не буде позитивного руху в напрямі повернення до поваги прав людини та територіальної цілісності інших держав, то влітку повноваження автоматично обмежуються/втрачаються. Якщо не вдасться, і на цьому ще не буде все", - сказала Василенко.

Голосувати щодо рішення комітету ПАРЄ буде в четвер, 28 січня. Українська делегація планує набрати якомога більше голосів проти рішення з безумовним підтвердженням повноважень делегації РФ.

Нагадаємо, вчора ПАРЄ за ініціативою України оскаржила повноваження Росії в Асамблеї. Питання підтвердження повноважень далі мали розглянути моніторинговий та регламентний комітети ПАРЄ.