Питання практично вирішене: МВФ вніс Україну до порядку денного

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Цей орган повинен прийняти остаточне рішення по програмі.

Про це свідчать дані на сайті МВФ.

Очікується, що відразу після позитивного вирішення Україні буде перераховано перший транш у розмірі близько 1,9 млрд доларів, який надійде в державний бюджет.

Таким чином, МВФ підтримає Україну у важкий момент, коли з-за карантинних обмежень різко скоротилися надходження до держбюджету, а падіння економіки у квітні-травні прискорилося. За попередніми оцінками, ВВП України впав за цей період більш ніж на 10%. А доходи державного бюджету у травні скоротилися на 30%.

Стандартні умови фінансування МВФ зазвичай припускають виділення коштів для Нацбанку на поповнення міжнародних резервів. Однак у кризові періоди фонд виділяє Україні гроші для бюджетних видатків. Так було до кризи 2008-2009 років, а також 2014-2015 років.

Раніше глава Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна домовилася з МВФ та іншими міжнародними організаціями про те, що всі кредити підуть на покриття дефіциту державного бюджету.

Очікується, що другий транш за програмою Україна отримає до кінця року, якщо буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Всього у 2020 році очікується два транші на загальну суму 3,5 млрд доларів. Третій транш надійде у 2021 році.

Фактично основна частина коштів МВФ та інших кредиторів підуть на погашення старих боргів, оскільки в умовах кризи Україні не може зайняти на відкритому ринку необхідні кошти. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд не збирається виходити на ринки капіталу в цьому році після того, як у січні розмістив євробонди на суму 1,25 мільярда євро, що приблизно достатньо для покриття зовнішніх комерційних боргових зобов'язань.

Погашення боргів офіційним кредиторам планується за рахунок запозичень у МВФ, Світового банку і Єврокомісії. Згідно з бюджетом 2020 року, Україна планує зайняти більше 9 млрд доларів зовнішніх джерел, в той час як на зовнішні боргові платежі необхідно направити близько 6,2 млрд доларів.

Довгий шлях до кредиту

Співпрацю України і МВФ фактично припинилося у травні 2019 року. Тоді місія фонду прибула до Києва для обговорення траншу на 1,3 млрд доларів за діючою програмою Stand-By. Місія приїхала в Київ 21 травня після інавгурації президента Володимира Зеленського. Однак незабаром місія змінила статус і припинила обговорення кредиту.

Влітку 2019 року Володимир Зеленський неодноразово заявляв про пріоритетність програми з МВФ. Однак протягом року Україна фактично не мала потребу в кредитах фонду, а приплив спекулятивного капіталу в ОВДП призвела до різкого зміцнення гривні.

Україна почала переговори з МВФ про великий трирічної програми розширеного фінансування (EFF), яка завжди включає великі структурні реформи. У листопаді 2019 року в Київ приїхала місія МВФ.

Під час телефонних переговорів президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвої 7 грудня 2019 року було досягнуто згоду на технічному рівні щодо нової програми EFF. Тоді ж Україні було висунуто основний попередня умова: прийняття закону, який унеможливить повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському. Банківський закон насилу вдалося прийняти лише 13 травня.

Однак 7 травня МВФ відмовився від програми EFF з Україною і запропонував зосередитися на 18-місячній в рамках механізму Stand-by.

У МВФ заявили про те, що у зв'язку з тим, що ситуація у світі погіршується, для всіх країн світу вони не розглядають можливості програми структурних реформ. При цьому сума кредиту на 2020 2021 рік залишається незмінною для України в розмірі 5 млрд доларів.

Потім, 21 травня, відразу після того, як Зеленський підписав банківський закон, МВФ заявили про погодження нової програми для України на технічному рівні.

Засідання Ради директорів МВФ - це останній етап у затвердженні програми. На цій стадії сюрпризів не буває.