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Марченко пояснив, чому МВФ відмовив Україні в трьохрічній програмі

Новини » Політика     01.06.2020 - 09:59
Марченко пояснив, чому МВФ відмовив Україні в трьохрічній програмі
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністр зазначив, що Україна виконала всі необхідні зобов'язання

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав причини відмови Міжнародного валютного фонду (МВФ) в трьохрічній програмі. За його словами, головними причинами є економічна криза та пандемія.

Про це міністр заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Міністр зазначив, що Україна виконала всі необхідні зобов'язання і причиною зміни програми МВФ є те, що там не відкривають зараз програми EFF (Extended Fund Facility, програма розширеного фінансування, - ред.) ні для кого.

"Основний аргумент: МВФ каже, що ми - в економічній кризі і ми не можемо спланувати програму на три роки. Адже EFF - трирічна програма. Це був єдиний аргумент. Ми довго боролися за EFF, оскільки пройшли по ній 99% шляху. Для нас це була досить несподівана історія", - зазначив він.

Марченко додав, що основна причина - пандемія. Фонду надходить багато заявок на програму швидкого фінансування через COVID-19.

Нагадаємо, 7 травня МВФ відмовився від підписання трирічної програми з Україною, замість цього боку зосередяться на 18-місячній. Тоді Україна розраховувала, що МВФ надасть кредити на 8 млрд доларів, при цьому 3,5 млрд очікувалися вже в цьому році.

РБК-Україна писало, що голова МВФ повідомила, що затвердження Радою директорів першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МВФМіністерство фінансів України
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