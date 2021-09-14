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Питання про перехід України в "жовту" зону буде вирішуватися наступного тижня, - Ляшко

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні рішення про посилення карантину розглядатиметься на початку наступного тижня. Очікується, що всю країну переведуть в "жовту" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

"Питання про переведення України в жовтий рівень епідеміологічної небезпеки буде вирішуватися мінімум у понеділок-вівторок наступного тижня, оскільки набуде чинності постанова, яку вчора уряд прийняв" - сказав Ляшко в ефірі "ТСН".

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що рішення про посилення карантину в країні прийме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до кінця поточного тижня.

Відзначимо, МОЗ стурбоване коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні.

Раніше Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йдеться.

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