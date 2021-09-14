Перелітали три кордони: у Молдові затримали контрабандистів з України

На території Молдови прикордонники затримали тютюнових контрабандистів з України та Білорусі. Вони порушили повітряний простір трьох держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Вказано, що порушників було виявлено за майже десять кілометрів від населеного пункту Сокиряни Новодністровського району (Україна) на околиці селища Грозніца Бричанського району (Молдова).

"Виявлено АН-2 українського походження, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак", - йдеться в повідомленні.

Так, правоохоронці затримали трьох чоловіків - двох громадян України, мешканця столиці та Чернівецької області, а також громадянина Білорусі.

Крім того, прикордонники виявили та вилучили засоби навігації, які використовували правопорушники.

На даний час на місці працюють правоохоронці обох країн з метою з’ясування всіх обставин злочину.

Затриманим чоловікам, згідно з чинним законодавством Молдови, загрожує тюремне ув’язнення.

Фото: у Молдові затримали контрабандистів з України (facebook.com/zahidnuy.kordon)