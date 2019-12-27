В Нацбанку назвали умови для отриманя траншу від МВФ

Фото: Катерина Рожкова (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Одна із умов - запуск ринку землі

Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова озвучила окремі умови, за виконання яких Міжнародний валютний фонд надасть черговий транш. Про це вона сказала в інетрв'ю порталу "Мінфін".

Зокрема, вона уточнила, що попередньо Україна і МВФ узгодили програму співробітництва обсягом 5,5 мільярда доларів на 3 роки.

"Минула програма була досить проста і коротка — вона повинна була підтримати Україну між виборами. Тепер ми говоримо про нову. Список вимог, які Україні потрібно виконати для її підписання, виглядає дещо інакше. До старих умов, які ми не виконали, додався ряд нових. Щоб вийти на Раду директорів МВФ, підписати меморандум і отримувати гроші від Фонду, Україні потрібно виконати кілька prior actions... Наприклад, Фонд хоче, щоб у нас запрацював ринок землі. Для України це ресурс, який здатний підняти економіку. МВФ не важливо, хто отримає право купувати землю, лише резиденти України або іноземці теж. Головне, щоб з'явилася можливість інвестувати і інвестиції були захищені", - сказала Рожкова.

Також вона уточнила, що важливим для МВФ є також законопроект №2571, який нещодавно подав у Раду Кабмін.

"У ЗМІ його називають "антиколомойським", але це помилка. Він зовсім не про Коломойського. Ми працювали над цим документом дуже довго. Просто деякі речі збіглися", - сказала Рожкова.

Законопроектом передбачається, що банки, які раніше були визнані неплатоспроможними і знаходяться в процесі ліквідації, не повернуться на ринок. Також із документу випливає, що націоналізований "Приватбанк" не повернеться до колишніх власників. Навіть якщо суд визнає націоналізацію незаконною.

Нагадаємо, НБУ здобув проміжну перемогу у справі ПриватБанку. Зокрема, Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" у скасуванні рішення Національного банку про визначення позивача пов’язаною з "Приватбанком" особою.