ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Питання місяця: що буде з визнанням CoviShield і CoronaVac в ЄС

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 липня 2021 11:38
Питання місяця: що буде з визнанням CoviShield і CoronaVac в ЄС Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Українцям роблять щеплення вакцинами Pfizer, AstraZeneca, південнокорейською AstraZeneca-SkBio, CoviShield, CoronaVac. У трьох останніх є рекомендація ВООЗ, але поки немає схвалення європейського регулятора EMA.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС".

Недопуск туристів, які щеплені вакциною, визнаною ВООЗ - це порушення міжнародного права, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Питання визнання в ЄС вакцин CoviShield і CoronaVac обговорюється одночасно на декількох рівнях, повідомило джерело РБК-Україна в Кабміні.

Компанії-виробники ведуть переговори як з регулятором EMA, щоб він зареєстрував їх препарати, так і на дипломатичному рівні з кожною країною окремо - щоб ті визнали їх вакцини у себе.

Гендиректор SII Адар Пунавалла в середу, 30 червня, на India Global Forum 2021 заявив, що подав заявку в ЕМА на реєстрацію CoviShield ще місяць тому. Він упевнений, що за місяць їх вакцина отримає схвалення європейського регулятора. До огляду препарату від Sinovac EMA приступила на початку травня.

У МОЗ вказують на такі ж терміни. Там вважають, що на швидкість прийняття рішення вплине в тому числі позиція ООН і найбагатших країн.

"CoronaVac, напевно, навіть буде однією з перших, яка отримає рішення EMA. Але я думаю, що цьому посприяють структури ООН. Великобританія, ЄС і США - найбільші донори COVAX", - роз'яснив Ляшко.

Нагадаємо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Вакцина
NEWS
В Україні 244 нових випадків коронавірусу
В Україні 244 нових випадків коронавірусу
DAILY
Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівність вакцин. Коли і на яких умовах щеплені українці зможуть їздити в ЄС