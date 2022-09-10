Питання навіть не Криму. Подоляк розповів, коли можна буде прогнозувати закінчення війни

Коментуючи контрнаступальні дії ЗСУ на Харківському напрямку та на півдні, посадовець зазначив, що "сьогодні відбувається не перелом, а те, що й мало відбуватися".

"Україна показує, як вона воюватиме, як вона звільнятиме території, включно з Кримом. Це будуть абсолютно продумані стратегічно і тактично заходи на різних напрямках", - наголосив Подоляк.

На його думку, "остаточний перелом станеться після того, як паде одне з двох ключових для Кремля міст" - Донецьк чи Луганськ.

"Ось цього моменту, власне, все й закінчиться. Ми зможемо вже чітко математично прогнозувати, коли закінчиться війна. Це питання навіть не Криму, а питання Луганська та Донецька. Це надзвичайно важливо, бо навколо цих двох міст і побудовано всю цю риторику дивних суб'єктів із РФ, які розповідають про якесь бомбардування Донбасу", - додав радник глави ОП.