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Питання навіть не Криму. Подоляк розповів, коли можна буде прогнозувати закінчення війни

Фото: Радник глави ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Остаточним переломним моментом у війні стане не деокупація Криму, а визволення Донецька чи Луганська. Опісля можна буде спрогнозувати, коли саме закінчаться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Коментуючи контрнаступальні дії ЗСУ на Харківському напрямку та на півдні, посадовець зазначив, що "сьогодні відбувається не перелом, а те, що й мало відбуватися".

"Україна показує, як вона воюватиме, як вона звільнятиме території, включно з Кримом. Це будуть абсолютно продумані стратегічно і тактично заходи на різних напрямках", - наголосив Подоляк.

На його думку, "остаточний перелом станеться після того, як паде одне з двох ключових для Кремля міст" - Донецьк чи Луганськ.

"Ось цього моменту, власне, все й закінчиться. Ми зможемо вже чітко математично прогнозувати, коли закінчиться війна. Це питання навіть не Криму, а питання Луганська та Донецька. Це надзвичайно важливо, бо навколо цих двох міст і побудовано всю цю риторику дивних суб'єктів із РФ, які розповідають про якесь бомбардування Донбасу", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо, 9 вересня Генштаб повідомив, що українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні ЗСУ просунулися на 50 км.

При цьому раніше стало відомо, що наші воїни звільнили вже 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Балаклії - наскільки це важливо для український сил - читайте пояснення експерта.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти України