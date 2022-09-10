ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Питання навіть не Криму. Подоляк розповів, коли можна буде прогнозувати закінчення війни

Новость на русском →
Субота 10 вересня 2022 01:15
Питання навіть не Криму. Подоляк розповів, коли можна буде прогнозувати закінчення війни Фото: Радник глави ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Остаточним переломним моментом у війні стане не деокупація Криму, а визволення Донецька чи Луганська. Опісля можна буде спрогнозувати, коли саме закінчаться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Коментуючи контрнаступальні дії ЗСУ на Харківському напрямку та на півдні, посадовець зазначив, що "сьогодні відбувається не перелом, а те, що й мало відбуватися".

"Україна показує, як вона воюватиме, як вона звільнятиме території, включно з Кримом. Це будуть абсолютно продумані стратегічно і тактично заходи на різних напрямках", - наголосив Подоляк.

На його думку, "остаточний перелом станеться після того, як паде одне з двох ключових для Кремля міст" - Донецьк чи Луганськ.

"Ось цього моменту, власне, все й закінчиться. Ми зможемо вже чітко математично прогнозувати, коли закінчиться війна. Це питання навіть не Криму, а питання Луганська та Донецька. Це надзвичайно важливо, бо навколо цих двох міст і побудовано всю цю риторику дивних суб'єктів із РФ, які розповідають про якесь бомбардування Донбасу", - додав радник глави ОП.

Нагадаємо, 9 вересня Генштаб повідомив, що українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні ЗСУ просунулися на 50 км.

При цьому раніше стало відомо, що наші воїни звільнили вже 20 населених пунктів на Харківському напрямку, а президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Балаклії - наскільки це важливо для український сил - читайте пояснення експерта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
Звільнення Куп'янська: чому він важливий і чи реально це за 72 години
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі