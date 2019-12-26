Питання про імпорт електроенергії з РФ повинен вирішувати топ-рівень, - Ковальчук

Питання про імпорт електроенергії з РФ - це питання топ-рівня і прийняття глобальних рішень на рівні топ-інституцій, а саме Ради національної безпеки і оборони (РНБО), Кабінету міністрів, законів України. Про це заявив керівник "Укренерго", оператор енергосистеми країни, Всеволод Ковальчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Ковальчук зазначив, що якщо топ-рівень дозволяє торгувати з Росією електричною енергією, то значить можна.

"Але як мінімум це рішення РНБО, введене указом президента і обов'язкове до виконання усіма суб'єктами на території нашої країни. Якщо топ-рівень дозволяє торгувати з Росією електричною енергією, на жаль, це так. Тому говорити добре це чи погано, напевно, неправильно. Тому ми виходимо з даності - торгувати електроенергією з Росією можна", - заявив він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський підписав закон, який допускає можливість імпорту е/е з Росії. Метою закону є забезпечення контролю над цінами на електроенергію в умовах недостатньої конкуренції на цьому ринку.

Раніше Верховна рада України ухвалила закон, який передбачає можливість регулювання цін на ринку електроенергії.